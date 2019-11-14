بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا

يستضيف منتخب مصر نظيره كينيا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.



ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام البدري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، بينما طمح منتخب كينيا في تحقيق نتيجة أمام الفراعنة.



ويفتقد منتخب مصر لخدمات نجمه الأول محمد صلاح، بسبب تجدد إصابته في الكاحل خلال مشاركته مع فريق أمام مانشستر سييت، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد آثار الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تضم كينيا وتوجو وجزر القمر.