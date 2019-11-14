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أخبار العالم

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية الحزام الأسود في غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
دمار الغارات على
دمار الغارات على غزة
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محمد علي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عملية "الحزام الأسود" التي شنها على المدنيين الآمنيين في قطاع غزة ، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق ما أفادت به صحف عبرية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم "الخميس"، إنه إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود، فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو، نافيا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة.

وأضاف الوزير يسرائيل كاتس لراديو الجيش الاسرائيلي "الهدوء سيقابله هدوء.. دولة إسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر، إسرائيل حققت أهداف العملية والجهاد لحق به ضررا كبيرا".

وأعلنت حركة الجهاد أنها أوقفت إطلاق النار من قطاع غزة اليوم "الخميس" بعد أن وافقت إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إن إسرائيل لم تقدم أي وعود أو التزامات، كل من يؤذينا سنؤذيه، لن يحدث أي تغيير في سياستنا، لقد حققت إسرائيل أهداف العملية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالجهاد الإسلامي.
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