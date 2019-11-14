مجلس التنمية البشرية السوداني: نواجه صعوبات في التحول الرقمي.. فيديو

أكد عبد العاطي محمد خير رئيس المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم أن السودان تشارك باستمرار بالمؤتمر الدولي للتنمية البشرية حيث يواكب المؤتمر لكل تطلعات الأمة العربية.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم خلال تصريحات له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الحكومات العربية تواجه إشكالات التغيير مشيرا إلى أن التحول الرقمي يواجه مشاكل مفاهيم الناس القديمة وهي ليست معتمدة على التكنولوجيا بشكل كبير.



وتابع أن التحول الرقمي وراءه قوة بشرية وكادر مدرب ولا بد لنا أن نواكب تطورات الزمن فسوف نتعامل بشكل رقمي.



وأشار رئيس المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم أن العالم الأن أصبح يتعامل بالتحول الرقمي والسودان وكثير من الدول تعاني من عدم وجود تحول رقمي.