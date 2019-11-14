نصر سالم: التدريب بالقوات المسلحة يعتمد على الفكر المتطور.. فيديو

قال اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية أن أهمية التدريب العسكرى يعتمد على مهمة القوات المسلحة سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة الماضية كتحرير أرض سيناء الغالية، موضحًا أن التدريبات العسكرية الآن أصبحت لتأمين مصالحنا الحيوية خارج أراضينا .



وأضاف اللواء نصر سالم فى حواره ببرنامج "8 الصبح " المذاع على قناة " دي ام سي " أن القوات المسلحة كفريق كرة القدم كل لاعب يتم تأهيله على حدة ثم تدريب كل أعضاء الفريق معا حتى يتم التجانس بينهم كفريق واحد .



وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية إلى أن أول مرحلة تأهيل للعسكرى المجند تدريب طالب الكلية الحربية منفردًا ومن ثم تدريبه على مستوى الجماعة حتى نصل إلى تشكيل الجيش المصرى الذى لا يقهر، موضحًا أنه لابد من وجود مدرب ذات خبرة عسكرية ومهارة ولياقة جيدة للإعداد والمزج بين كل هؤلاء الأفراد لتنفيذ المهمة الواحدة .



ونوه إلى أن معركة الأجهزة المشتركة الحديثة تعتمد على تدريب وتأهيل الجنود على سلاح المشاة والعربات المدرعة والدبابات والمدفعية لافتًا إلى أن القوات الجوية والبحرية هى تمهيد نيرانى لقوات العدو لنتمكن منهم إلى جانب التخصصات الأخرى التى تساعد هؤلاء المقاتلين.



وتابع أن الخروج من المعركة بدون خسائر لابد من التدريب على أعلى مستوى بفكر متطور، مضيفًا أن الدفاع الجوي الروسي يعد من أفضل الدفاعات الجوية على مستوى العالم مؤكدًا ظهور مهارة المستخدم المصرى فى حرب 73 عند شل الذراع الطولى لإسرائيل عند استخدام الجندى المصرى دفاع روسيا الجوى .

