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حوادث

ضبط 1857 عبوة مواد غذائية وطن أسمدة مدعمة بـ كفر الشيخ

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
مواد غذائية
مواد غذائية
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محمود زيدان
شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط السلع الغذائية الفاسدة، والمتاجرين بالسلع المدعمة في السوق السوداء، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا يفيد ضبط 1857 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية بمحل مواد غذائية بقرية حوين بمركز الرياض، وحُرر عن ذلك المحضر 631 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019م، مركز الرياض.

وضبطت مباحث التموين تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها بالأسواق، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 629 لسنة 2019م، جنح أمن دولة طوارئ.

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