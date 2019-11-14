روسيا تثبت أقدامها بسوريا.. إنشاء قاعدة روسية جديدة في القامشلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي بشمال سوريا، وذلك لضمان تعزيز قدراتها ضد العمليات المسلحة دعمًا للجيش السوري، وفق ماذكرت وسائل إعلام عربية مختلفة.



وأوضحت الوزارة الروسية، أن القاعدة الجديدة في القامشلي محمية بصواريخ أرض جو، وتم نشر 3 طائرات مروحية فيها حتى الآن، وإنه سيجرى استكمال هذه الطائرات بطائرات أخرى في أوقاتٍ لاحقة.



وكانت روسيا قد دخلت إلى سوريا بطلبٍ من الحكومة السورية في عام 2015، وساعدت عبر قدراتها العسكرية في دعم الجيش السوري واستعادته للأراضي التي سبق وأن استولت عليها العناصر المسلحة المنتمية للمعارضة أو الجماعات الإرهابية، التي كان أخطرها وعلى رأسها داعش الذي قتل زعيمه في عملية عسكرية أمريكية منذ أسابيع قريبة في إدلب بجوار الحدود السورية التركية.



