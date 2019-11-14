رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس

أعلنت جامعة الإسكندرية اليوم، عن مشاركة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، ضمن وفد رفيع المستوى، فى فاعليات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك ضمن أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام للمنظمة، والذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس.



وأشار الكردي، ان اجتماعات الدورة الحالية تأتي بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بمؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات من مختلف دول العالم.



وأضاف الكردي، في تصريحات صحفية، أن هذه الاجتماعات تأتي فى إطار الاعتراف بالتعليم العالي في أجندة 2030 كجزء لا يتجزأ من أهدف التنمية المستدامة، وضرورة العمل على ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومعالجة أوجه القصور.



وشدد الكردي على أن ما سبق يتطلب العمل على بناء القدرات والكفاءات والمهارات الإنسانية وزيادة التدويل، وذلك على المستوى الأكاديمي وتطوير أساليب التعليم والتعلم، لملاحقة ما يشهده العالم من تغيرات سريعة.



وأوضح أن المشاركون يقومون بعرض وجهات نظرهم وتجاربهم عن كيفية ضمان التعليم العالي وتوفيره وإتاحته للجميع بدول العالم المختلفة، ومساعدة صانعي القرار بمؤسسات التعليم العالى المختلفة على التقارب والتعاون والعمل عن كثب لتحقيق الإندماج بين هذه المؤسسات.