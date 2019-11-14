ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقف عن تناولها فورا.. الوجبات السريعة تسبب كارثة صحية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يعتمد الشباب على الوجبات السريعة في الكثير من الأوقات، والتي تتمثل في البرغر، البطاطس المقلية، والأطعمة الغنية بالسكر والمواد الحافظة والملح، وتسهم هذه الأطعمة في العديد من المشاكل الصحية.

كشف موقع powerofpositivity، عن تأثير تناول الوجبات السريعة على جسمك منها:
- ارتفاع ضغط الدم
-الإصابة بمرض السكر
-البدانة
-الاصابة ببعض أنواع السرطانات

وتؤثر الوجبات السريعة بالسلب على صحة الدماغ لأنها تسهم في الكثير من الأشياء:
- الانهيار
- القلق
-الأمراض العصبية
- فرط النشاط
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اليوم.. البنك المركزي يحسم خفض أسعار الفائدة بالبنوك

حازم إمام: رمضان صبحي أفضل مني وهذا الثلاثي أرشحه لخوض الأولمبياد

الأرصاد: موجة البرد تبدأ غداً والأجواء خريفية ممتعة.. فيديو

حكم قطع قراءة الفاتحة للركوع مع الإمام.. البحوث الإسلامية يجيب

ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

ها إيه تاني.. محيي إسماعيل: عملت عيد ميلادي بخيار بدل الشمع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة