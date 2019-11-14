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توك شو

نصائح لحماية الأطفال من التحرش.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت سهام حسن اخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال، إن الوالدين يسعوا طوال الوقت لتكون افضل صورة مثالية لأطفالهم امام الجميع موضحة ان مبدأ الكمال والمثاليه خطأ من البداية لأنها قدرات وفروق فردية بين الطفل وأشقائه وأصدقائه.

وأضافت سهام حسن فى حوارها ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "دى ام سى" أنه لابد من إعطاء الطفل مساحة لاختيار أحلامه الخاصة به وليس أحلام والديه ، لافتة إلى ان من الضروري المتابعة والتوجيه معه فى نفس الوقت.

وأشارت اخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال إلى ان الأسلوب المثالي للتربية السليمة تعتمد على مبدأ "الاتفاق " فيما يخص السلوكيات فقط " متسبش ايدي وتجرى " أو " لو عملت شغب هنسيب المكان فورًا "، مضيفة أنه لابد من البعد في الاتفاقيات عن تكوين الشخصية أو طريقة التعبير فيما يخص خفة الدم مثلا أو عدم القدرة على الكلام بشكل سليم فى المهارات اللغوية. 

واكدت : أنه لابد من التوازن بين تعليم الطفل كيفية حفظ "سر البيت" وكيفية التعامل معه ان أخطأ فى ذلك، وتابعت أن أحاول لفت انتباه الطفل ان الاسرار تكون بينه وبين الأب والأم فقط لا غير، لمنع حالات "التحرش" فى السن الصغير الغير واع، ومكافأة بعد حفظ السر المتفق عليه.
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