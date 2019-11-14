التعليم العالي تعلن بدء التقدم لـ منح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم.



وأشار التقرير إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.cdm.edu.eg مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ويتم تسليم الملف الورقي شاملًا كافة أصول المستندات للإدارة العامة للبعثات بجاردن سيتى.



ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 30 يناير 2020.



وأوضح التقرير أن الدراسة ستبدأ اعتبارا من أكتوبر 2020 ولمدة فصل دراسي واحد أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس / ليسانس)، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج (التاشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة).



ولفت التقرير إلى العديد من الشروط الرئيسية للتقدم للمنح المعلن عنها وهي: (ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما في 4 /11 /2019، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي (من تاريخ التحاقه بالجامعة)، وأن يكون حاصلا على 3.2 GPA أو جيد جدا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة، وأن يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس، وأن يكون فى الجامعة اليابانية مواد تعادل تلك التي سوف يدرسها الطالب فى فصل أو سنة السفر، كما يشترط عند السفر أن يقوم الطالب باستيفاء النموذج (Confirmation of Credit Transfer) الذي يفيد بموافقة الجامعة اليابانية على قبول الطالب، وموافقة الجامعة المصرية على إيفاد الطالب، ومعادلة عدد الساعات الدراسية التى قضاها باليابان.



ونوه التقرير إلى أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.

