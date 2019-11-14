استكمال أعمال رصف طريق بلبيس منيا القمح بتكلفة 25 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار استكمال أعمال رصف طريق "بلبيس /ميت جابر/منيا القمح" القطاعين الأول و الثاني بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه بنطاق مركزي (بلبيس- منيا القمح) وذلك في إطار الاهتمام بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.



شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة والانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة و دخولها الخدمة بأسرع وقت.



ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية أنه جار استكمال أعمال رصف طريق بلبيس /ميت جابر/منيا القمح القطاع الأول بتكلفة 20 مليون جنيه بالإضافة إلي استكمال أعمال رصف طريق بلبيس /ميت جابر/منيا القمح القطاع الثاني بتكلفة 5 ملايين جنيه لافتًا إلي أن الأعمال جار تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقي من الطريق ودخوله الخدمة مما سيساهم في الحد من الحوادث المرورية و تحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين و أصحاب السيارات.