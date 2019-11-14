ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استكمال أعمال رصف طريق بلبيس منيا القمح بتكلفة 25 مليون جنيه

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
رصف
رصف
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار استكمال أعمال رصف طريق "بلبيس /ميت جابر/منيا القمح" القطاعين الأول و الثاني بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه بنطاق مركزي (بلبيس- منيا القمح) وذلك في إطار الاهتمام بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة والانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة و دخولها الخدمة بأسرع وقت.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية أنه جار استكمال أعمال رصف طريق بلبيس /ميت جابر/منيا القمح القطاع الأول بتكلفة 20 مليون جنيه بالإضافة إلي استكمال أعمال رصف طريق بلبيس /ميت جابر/منيا القمح القطاع الثاني بتكلفة 5 ملايين جنيه لافتًا إلي أن الأعمال جار تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقي من الطريق ودخوله الخدمة مما سيساهم في الحد من الحوادث المرورية و تحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين و أصحاب السيارات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

حكم قطع قراءة الفاتحة للركوع مع الإمام.. البحوث الإسلامية يجيب

بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا

الأرصاد: موجة البرد تبدأ غداً والأجواء خريفية ممتعة.. فيديو

هل خضعت لعملية تجميل؟.. منة عرفة تثير جدل السوشيال ميديا

ها إيه تاني.. محيي إسماعيل: عملت عيد ميلادي بخيار بدل الشمع

فى اليوم العالمي للسكري .. 10 أعراض تدل على الإصابة بـ مرض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة