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محافظات

أهالي قرية فرشلا يناشدون محافظ الشرقية لتغيير محول الكهرباء

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
قرية فرشلا بمحافظة
قرية فرشلا بمحافظة الشرقية
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محمد الطحاوي
تقدم أهالي قرية فرشلا التابعة لمدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، باستغاثة عاجلة الي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ومسئولي شركة الكهرباء بسرعة تغيير محول الكهرباء الخاص بالقرية نظرا لعدم قدرته على تغذيتها بالطاقة كاملة.

وأكد "محمود عبد الحميد" أحد أهالي القرية، أن محول الكهرباء رقم 1 بالقرية غير قادر علي تغذية جميع المنازل، نظرا لأن قدرته صغيرة، ومع كثرة المنازل وعدد السكان، تعرض المحول لضغط كبير من المواطنين.

وأوضح "محمود عبد الحميد" ان أعمدة الإنارة بالقرية الإضاءة بها ضعيفة ومعظم الأجهزة الكهربائية لا تعمل بسبب ضعف التيار الكهربائي الخارج من المحول الخاص بالقرية لذا نناشد المسئولين بسرعة تغيير المحول الي محول اخر أكبر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في السكان.

واختتم أهالي قرية فرشلا، مناشدتهم الي محافظ الشرقية، قائلين إنهم يعرفون عنه استماعه الي مشاكل المواطنين وسرعة حلها، والتعامل مع جميع الاستغاثات بجدية، وإصدار تعليمات لمسئولي الكهرباء بتغيير المحول رحمة بنا والاجهزة الكهربائية حتي لا تتعرض للتلف.
أهالي قرية فرشلا يناشدون محافظ الشرقية لتغيير محول الكهرباء
أهالي قرية فرشلا يناشدون محافظ الشرقية لتغيير محول الكهرباء
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