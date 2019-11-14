أهالي قرية فرشلا يناشدون محافظ الشرقية لتغيير محول الكهرباء

تقدم أهالي قرية فرشلا التابعة لمدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، باستغاثة عاجلة الي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ومسئولي شركة الكهرباء بسرعة تغيير محول الكهرباء الخاص بالقرية نظرا لعدم قدرته على تغذيتها بالطاقة كاملة.





وأكد "محمود عبد الحميد" أحد أهالي القرية، أن محول الكهرباء رقم 1 بالقرية غير قادر علي تغذية جميع المنازل، نظرا لأن قدرته صغيرة، ومع كثرة المنازل وعدد السكان، تعرض المحول لضغط كبير من المواطنين.





وأوضح "محمود عبد الحميد" ان أعمدة الإنارة بالقرية الإضاءة بها ضعيفة ومعظم الأجهزة الكهربائية لا تعمل بسبب ضعف التيار الكهربائي الخارج من المحول الخاص بالقرية لذا نناشد المسئولين بسرعة تغيير المحول الي محول اخر أكبر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في السكان.



