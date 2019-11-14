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ثقافة

خبيئات مومياوات والتعليم فى مصر القديمة..وزير الآثار يفتتح معرضين مؤقتين لمدة شهرين غدا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الاثار معرضين مؤقتين لمدة شهرين عن خبيئات المومياوات والتعليم فى مصر القديمة، وذلك غدا الجمعة بمناسبة الاحتفال بمرور ١١٧عاما علي افتتاح المتحف المصرى بالتحرير.

ويضم المعرض الاول مجموعة مختارة من الأربع خبيئات التي تم العثور عليهم من قبل،ومنهم خبيئتين للمومياوات الملكية،الاولي خبيئة الدير البحري التي تمً الإعلان عنها عام 1881 وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثانيKV35 عام 1898، والتي تم العثور بهما علي عدد من المومياوات الملكية من بينها مومياوات الملك رمسيس الاول والثاني والثالث وسيتي الاول والثاني، وسفن رع وغيرهم.

بالإضافة إلي خبيئة باب الجُسس التي اكتشفت عام 1891، والتي تم العثور فيها علي عشرات المومياوات لكهنة وكاهنات الإله آمون، وخبيئة العساسيف والتي عثرت عليها البعثة الاثرية المصرية في اكتوبر الماضي بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر.

والمعرض الثاني يسلط الضوء على التعليم في مصر القديمة، عن طريق عرض مجموعة فريدة من القطع التي توضح شكل العملية التعليمية بمصر القديمة وانماطه المختلفة التي ساهمت في تشكيل الحضارة المصرية القديمة بشكل عام وتأثيرها علي الحضارات الأخري.
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