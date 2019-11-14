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برلمان

فايقة فهيم: مصر والإمارات قادرتان على صون الأمن والسلم العربي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ثمنت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، لافتة إلى أنها تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من تعاون استراتيجي متشعب على كافة الأصعدة.

وأوضحت النائبة فايقة فهيم، في بيان لها، أن مصر والإمارات تسعيان إلى مجابهة التحديات التي تواجه أمن منطقة الخليج العربي، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة، وصولًا إلى طرح رؤى وطنية للتصدي لها، وحماية المنطقة مما يحاك ضدها، وذلك في إطار ما تتعرض له المنطقة العربية من تجاذبات وتعارضات تفرضها المصالح الإقليمية والدولية.

وأشارت النائبة فايقة فهيم، إلى إن العلاقات القوية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، أصبحت تمثل شرطًا للسلام الإقليمي بسبب قدرة البلدين على إعادة هندسة الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج العربي، في ظل غياب عربي وخليجي، وتأسيس معادلة إقليمية أمنية جديدة تتعامل مع المتغيرات والتجاذبات الإقليمية والدولية الخطيرة تجاه المنطقة.

ونوهت النائبة فايقة فهيم، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات- إلى جانب أبعادها السياسية والأمنية- لها هدف اقتصادي، يتمثل في بحث زيادة الاستثمارات بين البلدين، وفتح آفاق استثمارات جديدة.
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