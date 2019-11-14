توك توك الخير.. ينقل المرضى والفقراء بالمجان.. فيديو

أكد مصطفى فوزى صاحب مبادرة "توك توك الخير" أن الهدف من المبادرة نشر الخير بين الناس ليعم على الجميع بقدر المستطاع.



وأضاف صاحب مبادرة "توك توك الخير" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten أنه يسعى لتغيير الصورة السيئة عن سائقى "التكاتك" بوجه عام.



وتابع صاحب مبادرة "توك توك الخير" أن أصحاب الورش عرضوا دعم المبادرة بتصليح التوك توك فى أى وقت يتعرض إلى عطل "فالخير معدى".



جدير بالذكر أن فضائية ten قد عرضت لقطات وصور لصاحب المبادرة وهو يقوم بمساعدة الفقراء من خلال التوك توك الخاص به.