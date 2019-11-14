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فن

عبر صدى البلد.. رسالة من عاصي الحلاني لمن يحاولون تخريب الوطن

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
عاصي الحلاني ومحررة
عاصي الحلاني ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني رسالة لمن يحاول تخريب الأوطان، وذلك تعليقا على الأحداث في لبنان.

وقال عاصي الحلاني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: نحن أناس نحب الحياة والفرح ونحب بعضنا البعض، وهذا هو الإنسان العربي، بعض الجهات تحاول التشويه، هؤلاء هم السوس الذي يخرب في الوطن العربي.

وأضاف عاصي الحلاني: المتخصصون في التفجير والتخريب هؤلاء عالم لا تشبهنا، ولا يشبهوا الإنسان المسلم، هذا ما كنت أقصده، صورة الإنسان العربي المسالم التي تدعو للمحبة، وهذه رسالة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، رسالة المحبة والتعايش وتقبل الآخر.

واختتم عاصي الحلاني تصريحاته مؤكدا أنه سوف يقوم بطرح أغنية وطنية قريبًا تتحدث عن الوطن العربي بشكل عام ولا تخص لبنان بشكل خاص، وهي تتحدث عن حب الوطن.

يذكر أن عاصي الحلاني شارك في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بدورته التي انتهت منذ أيام وأحيا واحدة من أجمل حفلاتها.
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