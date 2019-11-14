السويد تعتقل مسئولا إيرانيا كبيرا

قال ممثلو ادعاء سويديين، إن السويد احتجزت رجلا إيرانيًا، أمس الأربعاء، يشتبه في ارتكابه "جرائم حرب، وجرائم قتل" في ايران، في صيف عام 1988، وفق ما ذكر موقع "لوكال نيوز" الإخباري.



وجرى اعتقال الرجل البالغ من العمر 58 عامًا ، والذي لم يتم الكشف عن اسمه ، عندما وصل إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم لزيارة أقاربه ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام السويدية.



ويُعتقد أنه كان يحتل موقعًا رفيع المستوى في أحد السجون في مدينة كاراج ، حيث أُعدم عدد من السجناء في صيف عام 1988 بعد أوامر من الزعيم الإيراني آنذاك آية الله الخميني ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السويدية تي تي.



وقالت المدعية كارولينا فيزلاندر إن الجرائم مرتبطة بالحرب بين إيران والعراق، والتي انتهت في أغسطس عام 1988 بعد قبول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.



وأمرت محكمة استوكهولم المحلية باحتجاز الرجل في انتظار قرار المدعي العام بشأن ما إذا كان سيتم توجيه التهم الموجهة إليه والمقررة بحلول 11 ديسمبر كحد أقصى.



وقال محامي الرجل لارس هولتجرن لمحطة إس في تي العامة "إنه بريء ، لقد قبضوا على الرجل الخطأ".



ووفقًا لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فإن السلطات الإيرانية "اخفت قسرًا وأعدمت آلاف المعارضين السياسيين المسجونين" بين يوليو و سبتمبر 1988.



في ديسمبر 2018 ، دعت المجموعة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مستقلة للمساعدة في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ، ولاحظت أن العديد من الأشخاص المتورطين في عمليات القتل ما زالوا في مواقع السلطة.

