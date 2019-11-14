ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السويد تعتقل مسئولا إيرانيا كبيرا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
سجن جوهارتشت في كراج
سجن جوهارتشت في كراج ، إيران
Advertisements
محمد علي
قال ممثلو ادعاء سويديين، إن السويد احتجزت رجلا إيرانيًا، أمس الأربعاء، يشتبه في ارتكابه "جرائم حرب، وجرائم قتل" في ايران، في صيف عام 1988، وفق ما ذكر موقع "لوكال نيوز" الإخباري.

وجرى اعتقال الرجل البالغ من العمر 58 عامًا ، والذي لم يتم الكشف عن اسمه ، عندما وصل إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم لزيارة أقاربه ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام السويدية.

ويُعتقد أنه كان يحتل موقعًا رفيع المستوى في أحد السجون في مدينة كاراج ، حيث أُعدم عدد من السجناء في صيف عام 1988 بعد أوامر من الزعيم الإيراني آنذاك آية الله الخميني ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السويدية تي تي.

وقالت المدعية كارولينا فيزلاندر إن الجرائم مرتبطة بالحرب بين إيران والعراق، والتي انتهت في أغسطس عام 1988 بعد قبول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأمرت محكمة استوكهولم المحلية باحتجاز الرجل في انتظار قرار المدعي العام بشأن ما إذا كان سيتم توجيه التهم الموجهة إليه والمقررة بحلول 11 ديسمبر كحد أقصى.

وقال محامي الرجل لارس هولتجرن لمحطة إس في تي العامة "إنه بريء ، لقد قبضوا على الرجل الخطأ".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فإن السلطات الإيرانية "اخفت قسرًا وأعدمت آلاف المعارضين السياسيين المسجونين" بين يوليو و سبتمبر 1988.

في ديسمبر 2018 ، دعت المجموعة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مستقلة للمساعدة في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ، ولاحظت أن العديد من الأشخاص المتورطين في عمليات القتل ما زالوا في مواقع السلطة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد اغتيال أبو العطا.. أول تعليق لـ الحرس الثوري الإيراني

يصل لـ 1000 جنيه.. بشري سارة للعلميين بشأن زيادة المعاشات

أهمية البوجيهات وأضرار عدم تغييرها على محرك السيارة

الأرصاد: موجة البرد تبدأ غداً والأجواء خريفية ممتعة.. فيديو

عاجل.. الحكومة الكويتية برئاسة جابر المبارك تقدم استقالتها

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة