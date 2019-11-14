صحفي أمريكي يذكِّر أردوغان بإهانة ترامب له عندما حذره قبل غزو سوريا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو لرد فعل أردوغان عندما تعرض لسؤال محرج من أحد الصحفيين الأمريكيين .



وتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسؤال "محرج" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض بواشنطن.



وسأل صحفي من شبكة "فوكس نيوز"، أردوغان، عن سبب تجاهله للرسالة التي وجهها له ترامب في 11 أكتوبر الماضي، والتي أنهاها بعبارة: "لا تكن متعنتا، لا تكن أحمقا"، كتحذير للرئيس التركي من توغل قوات بلاده في الشمال السوري.



ورد الرئيس التركي على الصحفي بأنه أجاب شخصيا على رسالة الرئيس الأمريكي، وقال إنه أعاد الرسالة خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق.