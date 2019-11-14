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الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع محمد بن زايد بقصر الوطن فى أبو ظبي.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
الرئيس السيسي يلتقط
الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع محمد بن زايد بقصر الوطن
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كـريـم الـخـطـيـب
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الصور التذكارية، مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بقصر الوطن بأبو ظبي، كما هو المتعارف عليه بروتوكوليا، حيث جرى حديثا جانبيا بينهما خلال التصوير بعد أن أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الوطن أبو ظبي، واستقبله محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارته السابعة إلى الإمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه أمس الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون إستراتيجية متشعبة على جميع الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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