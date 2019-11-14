بعد وقف إطلاق النار.. 5 صواريخ تقصف مستوطنات بمحيط غزة

في نبأ عاجل، تمت الإفادة بإطلاق خمسة صواريخ تم التصدي لصارخين منها من قطاع غزة على مستوطنات في حزام القطاع وذلك بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان كيان الاحتلال إيقافه لعمليته العسكرية، بحسب ما أفادت به شبكة سكاي نيوز الإخبارية.





وقال وزير الجيش الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينت، صباح اليوم الخميس، بعد انتهاء عملية الحزام الأسود أن "قواعد اللعبة بغزة باتت واضحة، وان الجيش سيعمل بأريحية كاملة بغزة".





وأضاف الوزير بينت، أن "الجيش الإسرائيلي، سيعمل بدون قيود بقطاع غزة، ومن سيحاول المساس بمستوطني إسرائيل، لن يستطيع النوم بمنزله بهدوء".





جاءت تصريحات الوزير بينت، تعقيبا على انتهاء جولة التصعيد الأخير بقطاع غزة، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "حملة الحزام الأسود".



