بقيمة 20 مليار دولار.. تفاصيل المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.





وأضاف "راضي" أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأ أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



