ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بيان عاجل من البرلمان بشأن حريق خط بترول إيتاى البارود بالبحيرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
حريق ايتاى البارود
حريق ايتاى البارود
Advertisements
ماجده بدوي ومحمود فايد
تقدم النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، ببيان عاجل، بشأن حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالمحافظة، والذى ترتب عليه حدوث حريق أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مطالبا بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

وأوضح حمروش أنه على الرغم من مرور 4 ساعات من تاريخ الإبلاغ عن حادث التسرب، ولم تتخذ الشركة الإجراءات الكافية لمنع حدوث الاشتعال، وتركت الخطوط بدون حراسة كافية، ولم يتم إخلاء المنطقة من السكان لحمياتهم، مما ترتب على ذلك سقوط ضحايا وتلف بالممتلكات العامة، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الشركة وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

واتهم حمروش، فى بيانه العاجل، القائمين على الأمر بالتقاعس، لافتا إلى أن الشركة تراخت فى القيام بالدور المنوط بها للتعامل مع الحدث، حيث لم يتم إخلاء المنطقة من السكان، وعمل كردون حول منطقة التسريب، ولم يتم الدفع بسيارات خزانات الفوم الرغوى لتغطية الوقود المتسرب، بالإضافة إلى عدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعابر العشوائية تحصد أرواح المواطنين بالبحيرة .. الأهالي : بقت عادة كل أسبوع.. والمحافظة تغلق المتواجد على شريط السكة الحديد والطرق

التكاتك السبب.. تفاصيل جديدة حول حادث حريق بإيتاي البارود

الحماية المدنية تعزل مكان حريق قرية المواسير في البحيرة لمنع تجدد اشتعال النيران.. صور

البترول تكشف عن المتهم الأول بحريق خط إيتاى البارود بالبحيرة

تصل لـ 25 سنة | قانونى يكشف عقوبة المتسبب فى حريق إيتاى البارود

ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البرلمان بشأن حريق خط بترول إيتاى البارود بالبحيرة

أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

الأرصاد: موجة البرد تبدأ غداً والأجواء خريفية ممتعة.. فيديو

إسرائيل تعلن اغتيال أبوملحوس قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي

ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى 6 أشخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة