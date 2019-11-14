بيان عاجل من البرلمان بشأن حريق خط بترول إيتاى البارود بالبحيرة

تقدم النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، ببيان عاجل، بشأن حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالمحافظة، والذى ترتب عليه حدوث حريق أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مطالبا بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول وتقديمه للمحاكمة العاجلة.



وأوضح حمروش أنه على الرغم من مرور 4 ساعات من تاريخ الإبلاغ عن حادث التسرب، ولم تتخذ الشركة الإجراءات الكافية لمنع حدوث الاشتعال، وتركت الخطوط بدون حراسة كافية، ولم يتم إخلاء المنطقة من السكان لحمياتهم، مما ترتب على ذلك سقوط ضحايا وتلف بالممتلكات العامة، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الشركة وتقديمه للمحاكمة العاجلة.



واتهم حمروش، فى بيانه العاجل، القائمين على الأمر بالتقاعس، لافتا إلى أن الشركة تراخت فى القيام بالدور المنوط بها للتعامل مع الحدث، حيث لم يتم إخلاء المنطقة من السكان، وعمل كردون حول منطقة التسريب، ولم يتم الدفع بسيارات خزانات الفوم الرغوى لتغطية الوقود المتسرب، بالإضافة إلى عدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات.

