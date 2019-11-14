وظائف السكة الحديد 2019.. تعرف على موعد اختبارات مسابقة المهندسين.. خدمات

قررت هيئة سكك حديد مصر تحديد موعد اختبارات مسابقة المهندسين رقم ١ لعام ٢٠١٩ لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين ١٥٠ مهندسا، تخصصات "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدنى - عمارة".



وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٨ نوفمبر الحالى بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزى للمحاسبات بمدينة نصر على أن يتم حضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.



وتؤكد الهيئة فى بيانها، ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومى "سارية"، ولا يسمح بالدخول بدونها، وعدم السماح بالدخول بالموبايل، وكذلك عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص طبقا للجدول المرفق.



وأشارت الهيئة إلى أنه فى حالة وجود أى استفسارات أخرى بالخصوص يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذى تم تقديم الأوراق به.