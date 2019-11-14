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اقتصاد

الذهب العالمى يرتفع بفعل بيانات ضعيفة من الصين تكبح الشهية للمخاطرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
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رويترز
ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، في ظل تراجع الأسهم الآسيوية بعد بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين كبحت الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% عند 1466.51 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1467.10 دولار للأوقية.

وتراجعت البورصات الآسيوية بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في أكتوبر، إذ يتعرض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب العالمي والمحلي وحرب التجارة الصينية الأمريكية التي طال أمدها.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "يلقى الذهب دعما بعد أن جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين دون التوقعات.

"سيلقى الذهب مزيدا من الدعم من تدهور جديد في هونج كونج هذا الأسبوع، لكن أهم شيء فى الحقيقة هو محادثات التجارة الجارية تلك، والتي باتت أشبه بالدوران في حلقة مفرغة."

وفي هونج كونج، أصاب محتجون ضد الحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الرابع، مما دفع لإغلاق مدارس وإيقاف طرق سريعة ووسائل نقل أخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1726.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 16.98 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 876.35 دولار للأوقية.
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