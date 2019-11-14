إطلاق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعي.. صور

افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مركز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بفرع بنك ناصر في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار المبادرة القومية "رواد النيل " التي يرعاها البنك المركزي المصري، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.





وأوضحت غادة والي، أنه "في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات الشباب إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل علي محاربة البطالة قام البنك بالمشاركة في مبادرة رواد النيل والتي تعد أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز المنتج المحلي في مصر.





وأضافت غادة والي، أن "تدشين البنك أول مركز لتطوير الأعمال، خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع".





وفي تعليقها على افتتاح المركز الجديد بفرع بنك ناصر الاجتماعي، صرحت لبني هلال أن "البنك المركزي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة "رواد النيل" التي تؤكد علي دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج في مقدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال التي تقدم الدعم الفني والاداري لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة واستكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي لحث البنوك العاملة فى مصر على توفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات".





وأضافت لبني هلال، أن "البنك المركزي المصري يستهدف افتتاح 30 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" بمشاركة 12 بنكًا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي.





واستطردت لبني هلال، ناصر الاجتماعي، قد تم حتى الآن افتتاح نحو 16 مركزا، حيث تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة وتوفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق".





وأشادت لبني هلال، بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي التابع لاشراف وزارة التضامن في دعم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مؤكدة على مشاركة البنك بفعالية في المبادرات القومية للقطاع المصرفي ومنها مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري.





وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك ان "افتتاح المركز الجديد يأتي ضمن خطة البنك للتوسع في إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركزين آخرين لتطوير الأعمال في فرع الزقازيق و فرع عرابي بالإسكندرية وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة في المبادرة القومية «رواد النيل» التي يرعاها البنك المركزي المصري".





وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن "المركز يستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذلك المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل ويتم اختيار أفكار المشروعات التي سيتبناها البنك بناء علي 4 معايير هي حداثة الفكرة، وقدرة الفكرة أو المشروع علي خدمة قطاع عريض من الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتماسك فريق العمل، وإمكانية تسويق الفكرة أو المنتج".



