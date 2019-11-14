ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
رمضان صبحى
رمضان صبحى
Advertisements
عبدالله هشام
عرضت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف " ملخص لمسات قائد منتخب مصر الاوليمبي رمضان صبحي وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني منافسة الكاميرون اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بحثا عن صدارة المجموعة .

ويلتقي متصدر المجموعة وصيف المجموعة الثانية في دور الأربعة الذي يحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في القارة .

ويحتل الفراعنة الصغار المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على منتخب مالي 1-0 وغانا 3-2 ويأتي منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط .


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفرمان الكاف.. مران المنتخب الأوليمبي مفتوح أمام الإعلام 15 دقيقة اليوم

فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون يتصدر قائمة هدافى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

مهاجم الكاميرون: مواجهة مصر ستكون قوية .. وجئنا لحصد اللقب

شوقي غريب: هدفنا تصدر المجموعة ولن نتهاون أمام الكاميرون

أسامة جلال: تعاهدنا على التأهل لأوليمباد طوكيو 2020

لاعب المنتخب الأولمبي يرفض المقارنة .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

انتهاء مشاكل سرعة الإنترنت.. ماذا يعنى إطلاق القمر الصناعى طيبة 1

احترس.. مصر تتعرض لموجة برد غداً.. والحرارة تصل 20 درجة في القاهرة

سر تقلص العملات الورقية بالأسواق

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة

أبرزهن هنا الزاهد.. استوحي فستان زفافك من إطلالات عرائس 2019

حكم قطع قراءة الفاتحة للركوع مع الإمام.. البحوث الإسلامية يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة