الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

عرضت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف " ملخص لمسات قائد منتخب مصر الاوليمبي رمضان صبحي وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني منافسة الكاميرون اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بحثا عن صدارة المجموعة .ويلتقي متصدر المجموعة وصيف المجموعة الثانية في دور الأربعة الذي يحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في القارة .ويحتل الفراعنة الصغار المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على منتخب مالي 1-0 وغانا 3-2 ويأتي منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط .