الكاف يتغزل في أداء رمضان صبحي قبل لقاء الكاميرون.. فيديو

عرضت الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف " ملخص لمسات قائد منتخب مصر الاوليمبي رمضان صبحي وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .
ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني منافسة الكاميرون اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بحثا عن صدارة المجموعة .
ويلتقي متصدر المجموعة وصيف المجموعة الثانية في دور الأربعة الذي يحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في القارة .
ويحتل الفراعنة الصغار المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على منتخب مالي 1-0 وغانا 3-2 ويأتي منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط .
ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني منافسة الكاميرون اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بحثا عن صدارة المجموعة .
ويلتقي متصدر المجموعة وصيف المجموعة الثانية في دور الأربعة الذي يحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في القارة .
ويحتل الفراعنة الصغار المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على منتخب مالي 1-0 وغانا 3-2 ويأتي منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط .
0⃣ ➡️ 💯— CAF (@CAF_Online) November 14, 2019
🇪🇬🎮 @RamadanSobhi 🆙 ➡️ 🏆 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/5sz0j4aSI5