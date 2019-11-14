بمناسبة مرور 30 عاما.. الأعلى للإعلام ينظم احتفالية حقوق الطفل

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقرِّه، احتفالا، بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ووزارة العدل، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 .



ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة ومعدى برامج التوك شو المسائية في قنوات الهيئة الوطنية للإعلام، والقنوات الخاصة؛ للمناقشة حول الوثيقة وآليات تفعيلها فى مصر، لتقديم خلفية وافية للإعلام المصرى، وتفعيل دوره بكل أطيافه (المرئى والمسموع والمطبوع) فى دعم حقوق الطفل، وفى نشر الوعى حول قانون الطفل، وتقديم قضايا الطفل فى قائمة الأوليات للمجتمع.

