ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمناسبة مرور 30 عاما.. الأعلى للإعلام ينظم احتفالية حقوق الطفل

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:33 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقرِّه، احتفالا، بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ووزارة العدل، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 .

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة ومعدى برامج التوك شو المسائية في قنوات الهيئة الوطنية للإعلام، والقنوات الخاصة؛ للمناقشة حول الوثيقة وآليات تفعيلها فى مصر، لتقديم خلفية وافية للإعلام المصرى، وتفعيل دوره بكل أطيافه (المرئى والمسموع والمطبوع) فى دعم حقوق الطفل، وفى نشر الوعى حول قانون الطفل، وتقديم قضايا الطفل فى قائمة الأوليات للمجتمع.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية| مستشار المفتي يوضح

عنتر الزمالك مطلوب في دجلة مقابل عبدالعاطى

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

بعد إعلان تامر عاشور انفصاله عنها.. أول رد فعل من دارين حلمي على فسخ خطبتها السابقة

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

اشتموني انا مبسوطة.. تعليق غريب من رانيا يوسف.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها