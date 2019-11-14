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تعليم

جامعة القاهرة تجري انتخابات رئيس اتحاد الطلاب ونائبه.. صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
افتتح منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتخابات رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحاد جامعة القاهرة للعام الجامعي الجديد.

وتجرى جامعة القاهرة انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده، ضمن انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أكد على أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها.
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