ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

صناع لعبة Fortnite يطلقون لعبة جديدة..تعرف عليها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كشف صناع لعبة Fortnite الشهيرة التى يلعبها الملايين حول العالم عن لعبة جديدة تحمل إسم Battle Breakers، وهى مخصصة للهواتف الذكية فقط.

وبحسب فون آرينا التقنى، تشبه اللعبة فى قصتها نفس فصول لعبة Fortnite ولكن بتفاصيل مختلفة تمامًا، وأصبحت متاحة للهواتف الذكية العاملة بنظامي Android و iOS مجانًا.

وتدعم اللعبة ميزة اللعب عبر افنتنرت مع الصدقاء أو مع أشخاص عشوائيًا، والتى تقدم تجربة لعب ملونة بشكل واضح حيث تشبه أحداثها لعبتى Pokémon و Fire Emblem.



والهدف من اللاعبين الحفاظ على مملكتهم من هجوم وحوش الفضاء، عن طريق تجميع فريق من أبطال العالم والمحاربين القوياء لحماية الكوكب من غزو الفضاء.

وسيكون اللاعبين قادرين على أكثر من 1000 برج محصن ضد البراكين والغابات والأنهار الجليدية للإحتماء بداخلها، ومن ثم تجميع جيوش زاحفة وتحرير مملكتهم.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

لو بتستخدم غلاية المياه.. اعرف ازاى تخفض استهلاكها للكهرباء

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة غداً

غياب نجمي الأهلي والزمالك.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون

اسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

بيان عاجل في البرلمان بشأن نقص دواء الغدة الدرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور