صناع لعبة Fortnite يطلقون لعبة جديدة..تعرف عليها

كشف صناع لعبة Fortnite الشهيرة التى يلعبها الملايين حول العالم عن لعبة جديدة تحمل إسم Battle Breakers، وهى مخصصة للهواتف الذكية فقط.
وبحسب فون آرينا التقنى، تشبه اللعبة فى قصتها نفس فصول لعبة Fortnite ولكن بتفاصيل مختلفة تمامًا، وأصبحت متاحة للهواتف الذكية العاملة بنظامي Android و iOS مجانًا.
وتدعم اللعبة ميزة اللعب عبر افنتنرت مع الصدقاء أو مع أشخاص عشوائيًا، والتى تقدم تجربة لعب ملونة بشكل واضح حيث تشبه أحداثها لعبتى Pokémon و Fire Emblem.
والهدف من اللاعبين الحفاظ على مملكتهم من هجوم وحوش الفضاء، عن طريق تجميع فريق من أبطال العالم والمحاربين القوياء لحماية الكوكب من غزو الفضاء.
وسيكون اللاعبين قادرين على أكثر من 1000 برج محصن ضد البراكين والغابات والأنهار الجليدية للإحتماء بداخلها، ومن ثم تجميع جيوش زاحفة وتحرير مملكتهم.
وبحسب فون آرينا التقنى، تشبه اللعبة فى قصتها نفس فصول لعبة Fortnite ولكن بتفاصيل مختلفة تمامًا، وأصبحت متاحة للهواتف الذكية العاملة بنظامي Android و iOS مجانًا.
وتدعم اللعبة ميزة اللعب عبر افنتنرت مع الصدقاء أو مع أشخاص عشوائيًا، والتى تقدم تجربة لعب ملونة بشكل واضح حيث تشبه أحداثها لعبتى Pokémon و Fire Emblem.
والهدف من اللاعبين الحفاظ على مملكتهم من هجوم وحوش الفضاء، عن طريق تجميع فريق من أبطال العالم والمحاربين القوياء لحماية الكوكب من غزو الفضاء.
وسيكون اللاعبين قادرين على أكثر من 1000 برج محصن ضد البراكين والغابات والأنهار الجليدية للإحتماء بداخلها، ومن ثم تجميع جيوش زاحفة وتحرير مملكتهم.