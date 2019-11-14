ندوات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي السياحي بمدارس المنيا.. صور

واصلت الإدارة العامة للسياحة بالديوان العام لمحافظة المنيا عقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية حول المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة بعدد من المدارس الابتدائية والثانوية، وذلك في إطار توعية الطلاب والمعلمين بمقومات السياحة وأهميتها للدخل القومى .



وأوضح الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة أنه تم استكمال أعمال الندوات في مدرستي المنيا الثانوية بنات (القديمة) ومدرسة التجريبية الابتدائيه (2) ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لنشر الوعى السياحى وتنمية السلوك الفردى وزرع قيم الانتماء لدى الطلاب خاصة انهم قادة المستقبل ، حيث لها دور فعال في الترويج للمواقع السياحية والأثرية والتعريف بما تمتلكة المحافظة من معالم سياحية وحضارات مختلفة .



وخلال الندوة تم تقديم شرح وافى حول المناطق الأثرية بالمحافظة وما تحويه من معالم وكنوز أثرية تركها لنا أجدادنا من القدماء المصريين، بالإضافة إلى عقد مسابقات ثقافية وتقديم جوائز عينية وتوزيع كتيبات سياحية على الطلاب إلى جانب تنظيم معرض للوحات الفنية من عمل الطلاب في إطار اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم.