الموجه 14.. إزالة 1338 حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز المنيا

تواصل محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي تستمر في الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 440 حاله تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث من الموجة منها211 حالة إزالة تعدى بالبناء بمساحات 44568متر مربع، و229 حالة إزالة زراعة على مساحة 15106 فدان وقيراط و2 سهم ، ليصل بذلك اجمالى الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 1338حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين



أوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات ، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد ، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.

