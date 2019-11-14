طمن قلبك..إجراء 3454 عملية قلب مفتوح وقسطرة لغير القادرين في أسيوط

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إجراء 3454 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين ضمن مبادرة "طمن قلبك" بأسيوط .



جاء ذلك استكمالًا لمبادرة "طمن قلبك" والتى قد أطلقتها جمعية الأورمان بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، تقوم الجمعية خلال هذا الشهر فى محافظة أسيوط، بعمل عدد (32) عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 960 ألف جنيه مجانًا تمامًا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .



وأكد اللواء ممدوح شعبان، فى بيان صحفى، أن مبادرة "طمن قلبك" تأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.



وأوضح ممدوح شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة اسيوط ( مركز أبنوب – مركز أبو تيج – مركز أسيوط – مركز البدارى – مركز ديروط – مركز ساحل سليم – مركز صدفا – مركز الغنايم – مركز الفتح – مركز القوصية – مركز منفلوط )، مشيرًا الى أن جمعية الأورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من إجراء عدد 3454 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين فى محافظة أسيوط من إجمالى عدد 42,065 عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما .