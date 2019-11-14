لا تهاون.. إزالة 74 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 63 ألف متر في الغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن إزالة 74 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 63228م2وذلك ضمن أعمال الموجة 14 لاسترداد حق الشعب.





حيث تم إزالة 65 حالة تعد بمركز طنطا على مساحة 63073م2 تمثلوا في (57 حالة تعد على أملاك الري والصرف على مساحة 61419م2- 8 حالات تعد على أملاك السكة الحديد على مساحة 1654م2).





كما إنه تم إزالة 9 حالات تعد على أملاك السكة الحديد بمساحة155م2 بنطاق حي أول طنطا.





وفى السياق ذاته؛ شدد محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع أي متعدٍ على أملاك الدولة مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على إسترداد أراضي الدولة لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.



