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محافظات

من 9 أشهر لـ 6 سنوات.. حملة لتطعيم أطفال المنيا ضد الحصبة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:01 م
تطعيم أطفال
تطعيم أطفال
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أيمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بدءا من نهاية شهر نوفمبر و حتي بداية شهر ديسمبر من العام الحالي، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال المصريين .

وعقدت المديرية اجتماعا بحضور الدكتور منير عبد الله مسئول الوزارة والمشرف العام على الحملة في محافظة المنيا والدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي و مشرفي المديرية على الحملة وتم مناقشة المرور على الإدارات ومدى استعدادها والانتهاء من التدريبات الخاصة بفرق العمل .

أوضحت الدكتورة أمنية رجب، انه يتم التطعيم عن طريق فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية، بجانب الفرق المتحركة بجميع المدارس الابتدائية، وأماكن تجمعات الفئات العمرية المستهدفة .

من جانبه قال الدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي ، انه تم البدء في تدريب الفريق الطبي وفرق الاشراف والتأكد من استكمال سلسلة التبريد، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وحصر الاحتياجات ومستلزمات الحملة، وبداية التنسيق مع الجهات الأخرى (التربية والتعليم- التضامن الاجتماعي- التامين الصحي- الإسعاف ).
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