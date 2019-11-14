خطة الإصلاح.. المالية تصدر منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2020 - 2021

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يستهدف في الأساس الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري.





وأوضح المنشور أن موازنة 2020 - 2021 تأتي كموازنة للإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع.





ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.





كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.





ويستهدف مشروع الموازنة أيضًا رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.





ويشمل مشروع الموازنة البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.



