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حوادث

متهمون بالتواصل مع جهات أجنبية.. تجديد حبس متهمي قضية الاختفاء القسري

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:58 م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم مع آخرين، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

ووجه للمتهم وآخرين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما أنهم متهمون بالتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.
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