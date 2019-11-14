نموذج فريد.. برلمانى: مباحثات السيسى ومحمد بن زايد أكدت عمق العلاقات التاريخية

أكد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المباحثات التى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للامارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابو ظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أكدت ان العلاقات بين مصر والامارات تعد نموذجا رائعا وفريدا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة.





وقال ”عامر” فى بيان اصدره منذ قليل ان مباحثات السيسى وآل زايد أكدت للراى العام العربى والعالمى حرص الدولتين الشقيقيتن على الامن العربى والامن الخليجى وان اى مساس بهما هو مساس بالقاهرة وابوظبي خاصة أن الرئيس السيسى يؤكد دائما وبكل حسم وقوة ان أمن دول الخليج يعد جزءا لايتحزأ من أمن مصر القومى مشيدا بدعم دولة الامارات بكل قوة لمصر فى حربها ضد الارهاب وحرص مصر والإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.



