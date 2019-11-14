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برلمان

نموذج فريد.. برلمانى: مباحثات السيسى ومحمد بن زايد أكدت عمق العلاقات التاريخية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المباحثات التى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للامارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابو ظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أكدت ان العلاقات بين مصر والامارات تعد نموذجا رائعا وفريدا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة.

وقال ”عامر” فى بيان اصدره منذ قليل ان مباحثات السيسى وآل زايد أكدت للراى العام العربى والعالمى حرص الدولتين الشقيقيتن على الامن العربى والامن الخليجى وان اى مساس بهما هو مساس بالقاهرة وابوظبي خاصة أن الرئيس السيسى يؤكد دائما وبكل حسم وقوة ان أمن دول الخليج يعد جزءا لايتحزأ من أمن مصر القومى مشيدا بدعم دولة الامارات بكل قوة لمصر فى حربها ضد الارهاب وحرص مصر والإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وقال المهندس محمد فرج عامر ان اللقاءات المستمرة والمتواصلة بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد تؤكد دائما على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية لكونها نموذجًا متميزًا للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل وتطوير التعاون بين البلدين في شتي المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
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