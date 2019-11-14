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برلمان

برلماني: زيارة السيسي للإمارات ستسفر عن نتائج إيجابية تجاه القضايا العربية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن هذه الزيارة ستكون خطوة مهمة، وتساهم فى زيادة التنسيق المشترك فى المواقف المتعلقة بالمنطقة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، فى بيان له اليوم، إن الزيارة سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة تجاه مختلف القضايا العربية الراهنة مؤكدا ان هناك تطابقًا كبيرًا فى وجهتى نظر القاهرة وأبو ظبى تجاه جميع القضايا العربية والدولية وهو ما يسهم بشكل ايجابى فى وضع حلول سياسية للقضايا العربية الراهنة خاصة داخل سوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان هناك علاقات تاريخية وخاصة تربط بين مصر والإمارات وهذه العلاقات تعتبر من افضل وانجح العلاقات التى يجب ان تكون منهاج عمل للعلاقات بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الأمن القومى العربى والخليجى مشيرا الى إن زيارة الرئيس السيسي للإمارات ستكون خطوة إيجابية لتوطيد العلاقات بين الدولتين وهو ما يعنى زيادة مقبلة فى الاستثمارات الإماراتية وتؤكد أن مصر حريصة على حفظ أمن وسلامة الوطن العربى.
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