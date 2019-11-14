برلماني: زيارة السيسي للإمارات ستسفر عن نتائج إيجابية تجاه القضايا العربية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن هذه الزيارة ستكون خطوة مهمة، وتساهم فى زيادة التنسيق المشترك فى المواقف المتعلقة بالمنطقة.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، فى بيان له اليوم، إن الزيارة سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة تجاه مختلف القضايا العربية الراهنة مؤكدا ان هناك تطابقًا كبيرًا فى وجهتى نظر القاهرة وأبو ظبى تجاه جميع القضايا العربية والدولية وهو ما يسهم بشكل ايجابى فى وضع حلول سياسية للقضايا العربية الراهنة خاصة داخل سوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان.



