برلماني: المصريون لن ينسوا أبدا المواقف الحاسمة للإمارات وحب حكامها لمصر

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النوابـ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الامارات العربية المتحدة ومباحثاته مع الاشقاء الإماراتيين ستكون ناجحة وستحقق جميع اهدافها لصالح القاهرة وأبو ظبى والدول العربية





وقال "الحناوى" فى بيان له اصدره اليوم، إن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام العربى والعالمى ان هناك علاقات تاريخية ومتفردة بين مصر والإمارات مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم لن ينسى ابدا المواقف التاريخية والقوية والحاسمة لدولة الإمارات مع مصر عقب ثورة 30 يونيو، والمشروعات التى أقامتها الإمارات على أرض مصر.





وأضاف الحناوى: "لن ننسى ابدا حب حكام دولة الإمارات لمصر وحرصهم على إقامة نهضة تنموية وعمرانية وتشهد على ذلك مدينة الشيخ زايد على أرض مصر" مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين التى تعمقها العلاقات الأخوية التى تربط الرئيس السيسى بالقيادة الحالية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.



