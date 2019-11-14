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برلمان

برلماني: المصريون لن ينسوا أبدا المواقف الحاسمة للإمارات وحب حكامها لمصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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فريده محمد وماجدة بدوي
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النوابـ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الامارات العربية المتحدة ومباحثاته مع الاشقاء الإماراتيين ستكون ناجحة وستحقق جميع اهدافها لصالح القاهرة وأبو ظبى والدول العربية 

وقال "الحناوى" فى بيان له اصدره اليوم، إن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام العربى والعالمى ان هناك علاقات تاريخية ومتفردة بين مصر والإمارات مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم لن ينسى ابدا المواقف التاريخية والقوية والحاسمة لدولة الإمارات مع مصر عقب ثورة 30 يونيو، والمشروعات التى أقامتها الإمارات على أرض مصر. 

وأضاف الحناوى: "لن ننسى ابدا حب حكام دولة الإمارات لمصر وحرصهم على إقامة نهضة تنموية وعمرانية وتشهد على ذلك مدينة الشيخ زايد على أرض مصر" مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين التى تعمقها العلاقات الأخوية التى تربط الرئيس السيسى بالقيادة الحالية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وقال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات جاءت في وقت مناسب والرئيس السيسي يسعى لتوطيد العلاقات العربية للتصدي للإرهاب المنتشر بالمنطقة ولمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومى العربى والخليجي.
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