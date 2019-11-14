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تحد كبير.. الزراعة تكشف عن كواليس افتتاح معرض زهور الخريف.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:00 م
زهور الخريف
زهور الخريف
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شيرين عادل
قال الدكتور السعدى محمد ، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن نباتات الزينة تتميز بتنوع أشكالها كل عام وهو ما دفع وزارة الزراعة لإعطاء الأولوية لإطلاق معرض زهور الخريف هذا العام .

وكشف مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، خلال إستضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن إطلاق معرض زهور الخريف لأول مرة هذا العام كان تحديأ كبيرأ خاصة فى ظل حرص الوزارة على تلبية رغبات العارضين برغبتهم بتكرار إطلاق تجربة معرض الزهور "مرتين فى العام" خلال فصلى الربيع والخريف .

وأوضح مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أنه تم الترتيب لمعرض زهور الخريف هذا العام بوتيرة ضغط شديدة للإنتهاء من تنفيذه فى أسرع وقت، مؤكدأ إن إفتتاحه جاء بصورة مشرفة ومميزة .

يذكر أن معرض زهور الخريف إنطلق السبت الماضى ومن المقرر أن يستمر لمدة 45 يومًا بمشاركة أكثر من 170 شركة من الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب، ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح شخصيات عامة وسفراء ومسؤولون.
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