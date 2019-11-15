WhatsApp يطرح تحديثا جديدا.. تفاصيل

أصدرت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، تحديثًا جديدًا للنسخة التجريبية الخاصة بتطبيقها العامل بنظام التشغيل أندرويد يجلب بعض التغييرات على واجهة المستخدم.



وبحسب ما ذكرته شبكة "news18" الهندية، تضم النسخة التجريبية الخاصة بنظام التشغيل أندرويد والتي تحمل إصدار رقم 2.19.328، تغييرًا في أيقونة الكاميرا التي تشبه شعار موقع إنستجرام داخل التطبيق بالإضافة إلى الدردشات وحالة WhatsApp.



ويعمل التحديث الجديد أيضًا على إصلاح الخلل الذي يتسبب في تعطيل واتساب عند تشغيل رسالة صوتية جديدة، ووفقا لموقع تتبع ميزات واتساب "WABetaInfo" أن الإصدار الجديد التجريبي من تطبيق التراسل قد أصلح خللًا يؤدي إلى تعطل التطبيق أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة، حيث أثرت هذه المشكلة على جزء صغير فقط من المستخدمين.



وشارك موقع WABetaInfo كيف يبدو رمز الكاميرا الجديد، حيث كان لدى التطبيق في وقتًا سابق أيقونة كاميرا تشبه شعار منصة إنستجرام، لكن جرى استبدال هذه الأيقونة بأيقونة كاميرا أكثر تقليدية.



ويمكن رؤية أيقونة الكاميرا الجديدة الخاصة بعلامة تبويب الحالة في الحافة اليمنى السفلية، حيث تم تغيير رمز الكاميرا بخلفية كبيرة باللون الأخضر، وكما حدثت الشركة المملوكة لشركة فيسبوك أيقونة الكاميرا في شريط الدردشة أيضًا.



يذكر أن الشركة المالكة لتطبيق واتساب "فيسبوك"، قد طرحت في وقت سابق من هذا الشهر إعدادات خصوصية جديدة، خاصة بالدرشات الجماعية على منصة التراسل الفوري، وتوفر لك هذه الإعدادات للمستخدمين تحكمًا إضافيًا في المجموعات التي تتم إضافتهم إليها.