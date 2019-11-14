للحصول على شقق.. ضبط مزورين شهادات ميلاد بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط شخصين بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة وبحوزتهما شهادات ميلاد مزورة بغرض الحصول على وحدات سكنية .



وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أثناء القيام بأعمال لجنة الحصر بمنطقة عين الصيرة عزبة المدابغ بمصر القديمة من ضبط شخص حال القيام بحصر الوحدة التى يقطنها ، حيث تبين أن الأختام الخاصة بشعار الجمهورية المثبوتة على شهادة الميلاد المنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة بإسمه وأخرى بإسم نجلته (مزورة).



كما تم ضبط سيدة أثناء القيام بحصر الوحدة التى تقطنها ، حيث تبين أن شهادة الميلاد المقدمة من المذكورة والمنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة ( مزورة ) .



بمواجهتهما إعترفا بتزوير تلك الشهادات بغرض الحصول على وحدات سكنية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.