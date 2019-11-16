فيديوجراف| قطة بوجهين تواجه الحياة رغم إعاقتها

القطة "ديو" ولدت بتشوه خلقي بوجهين، وأثارت تعاطفا كبيرا عقب ولادتها حيث أجمع الأطباء على أنها لن نستمر على قيد الحياة أكثر من بضعة أيام .



ديو فاقت جميع التوقعات ومازلت على قيد الحياة بالرغم انها تعاني من حالة صحية نادرة تعرف باسم "ديبروسوبوس" هذا العيب الخلقي يؤدي لولادة بجسد ورأس واحد، لكن بوجهين.



أتمت ديو شهرها الرابع وتنمو بشكل طبيعي ومستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

