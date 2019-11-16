ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| قطة بوجهين تواجه الحياة رغم إعاقتها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:23 م
قطة بوجهين
قطة بوجهين
Advertisements
منار شعبان
القطة "ديو" ولدت بتشوه خلقي بوجهين، وأثارت تعاطفا كبيرا عقب ولادتها حيث أجمع الأطباء على أنها لن نستمر على قيد الحياة أكثر من بضعة أيام .

ديو فاقت جميع التوقعات ومازلت على قيد الحياة بالرغم انها تعاني من حالة صحية نادرة تعرف باسم "ديبروسوبوس" هذا العيب الخلقي يؤدي لولادة بجسد ورأس واحد، لكن بوجهين.

أتمت ديو شهرها الرابع وتنمو بشكل طبيعي ومستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..مشروع قانون

أعراض مرض السكر عند الرجال.. يصيب بالضعف الجنسي

ساديو ماني: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

تدشين باقة القنوات الرياضية أون تايم سبورتس

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ قطة بلدى.. الراقصة جوهرة بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة