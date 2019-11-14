جمعية رجال الأعمال: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات ستزيد التعاون المشترك

رحب حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين باتفاق الجانبين المصرى والإماراتى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الامارات على إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين



وأضاف الشافعى أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وذات ثقل اقتصادى واستثمارى، حيث إن هناك رغبة من بعض الشركات الإماراتية لضخ استثماراتهم بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المنصة الاستثمارية ستزيد هذا التعاون المشترك



ولفت فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن السوق المصرية من الأسواق التى أصبحت جاذبة للاستثمار فى ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.