شائعات الطلاق تطارد النجوم.. أصالة وطارق العريان الأحدث.. أحمد السقا يرد بالظهور مع زوجته.. وزوجة أحمد الفيشاوي تكذب الأخبار بصورة

نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

عمرو دياب ظهر بصحبة زينة عاشور رغم الشائعات القوية

زوجة أحمد الفيشاوي تكذب أخبار طلاقها بهذه الطريقة





دائمًا ما تلاحق النجوم الشائعات، التي تستهدف حياتهم الفنية مرة، والشخصية مرة أخرى، وتختلف سياسة البعض لدحض تلك الشائعات، فيقرر البعض نفيها بشكل مباشر والبعض الأخر يتخذ طريق غير مباشر لنفيها، وآخرون يلتزمون الصمت.





يرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت نجوم الفن خلال الفترة الأخيرة.





أصالة وطارق العريان





نشر خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان في أول ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بقوة خلال الفترة الأخيرة.





وكتب خالد الذهبي (ابن أصالة)، تعليقًا مطولًا بالإنجليزية على الصورة وجهه لبعض الأشخاص الذي وصفهم بـ ذوي الأحلام الفارغة، في إشارة منه إلى مرددي شائعات طلاق والدته وطارق العريان.





يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على "إنستجرام" تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات، قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".





ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أن أنباء سربت حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.





أحمد السقا ومها الصغير





قبل شهرين، نشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر.





ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيًا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، في أول رد فعل له بعد أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق.





وترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، ففي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.





أحمد الفيشاوي وندى الكامل





قبل عدة أيام، انتشرت العديد من الشائعات حول استعداد الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل لإعلان طلاقهما، بعدما غادر «الفيشاوي الصغير» مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة معها في فندق إقامتهما.





وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات احمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما إلا أنهما غادرا الجونة بعد ذلك بساعات.





وبعد انتشار تلك الشائعات، نشرت ندى الكامل، صورة لها عبر فيس بوك، مع زوجها أحمد الفيشاوي، ظهرا فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.





وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق، عقب خلاف وقع بينهما في الجونة، لتنفي بذلك تلك الشائعات.





عمرو دياب وزينة عاشور





في شهر مايو 2017، تداول عدد من محبي وجمهور الهضبة عمرو دياب صورة له جمعته بزوجته زينة عاشور، في ظل الشائعات غير المؤكدة، التي ترددت حول خلافات بينهما، وصلت إلى الطلاق بسبب علاقته الغامضة بالفنانة دينا الشربيني.



