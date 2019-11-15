بتقنية الواقع المعزز.. سناب تطرح نظارة ذكية جديدة.. فيديو

طرحت شركة سناب "Snap"، أمس، الجيل الثالث من نظارتها الذكية Spectacles 3 والتي تتيح لمستخدميها تسجيل مقاطع الفيديو، والتقاط الصور، وتطبيق تأثيرات ثلاثية الأبعاد جديدة عليها، ونشر هذا المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعية.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" المتخصص في مجال التقنية، يقدم الجيل الثالث من نظارات سناب الذكية Spectacles 3 واقع معزز مُطور، وميزات ثلاثية الأبعاد جديدة بمساعدة مستشعر عمق جديد، حيث يمكن للمستخدم التقاط الصور وتحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد وصور متحركة GIF.



وتتوافر نظارة Spectacles 3 حصريًا على متجر نظارات سناب على الإنترنت، ويصل سعر النظارة الجديدة إلى 380 دولارًا بدلًا من 150 أو 200 دولارِ للإصدارين السابقين على التوالي.



وقال Matt Hanover من فريق Snap Lab: “إننا نستهدف بالتغييرات الجديدة في نظارة Spectacles 3 أشخاصًا متحمسون لها، مثل صناع المحتوى الذين يستمتعون بالأدوات الإبداعية الجديدة".



وتتميز النظارة الجديدة بتصميم من المعدن بدلًا من البلاستيك، كما أنها تتضمن مستشعر جديد لمساعدة النظارات في التعرف على أماكن الأشجار والصخور والأشخاص والأشياء الأخرى،



وتتضمن نظارة Spectacles 3 كاميرتين عليها وشريط معدني يصل بينهما، ويمكن للنظارات تخزين الصور بدقة 1728 × 1728 بكسل، وتسجل مقاطع الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1216 × 1216 بكسل.



وكما يوجد أربعة ميكروفونات مدمجة في Spectacles 3 من أجل جودة الصوت في مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها، ويمكن للمستخدم التقاط 70 مقطع فيديو أو أكثر من 200 صورة خلال شحنة واحدة، بسعة تخزين تصل إلى 4 ميجابايت.