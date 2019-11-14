مستقبل وطن: قوافل علاجية فى مجال الرمد لخدمة أهالي الغربية

أكد المحاسب محمد عريبي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية اليوم أنه تم تنظيم قافلة طبية متخصصة فى العيون، وذلك بالتعاون مع أحد مراكز العيون والليزك الخاصة لخدمة أهالي قرية كفرأبوجندى التابعة بمركز قطور .



كما أوضح أن أعمال القافلة الطبيبة للعيون والكشف والفحص على نحو 375 حالة من أهالي قرية كفر أبوجندى بالمجان، وتحويل 45 حالة لإجراء عمليات مختلفة ما بين مياه، وتصحيح، وتثبيت، بخصم 50 %، وعمل نظارات طبية لـ 25 حالة أخرى بخصم 50%.



جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتى، ضمن سلسلة قوافل نظمها حزب مستقبل وطن بمراكز الغربية خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار فعاليات حملة "كلنا معاك" والمشاركة المجتمعية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدوى الدخل ومساعدتهم في الكشف المبكر عن أمراض العيون.