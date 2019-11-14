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مافيا تميم تبيع أسلحة الجيش القطري للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.. شاهد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:31 م
تميم
تميم
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هاني حسين
نظام الحمدين في قطر مستمر في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، حيث يبيع أسلحة الجيش القطري للتنظيمات الإرهابية.

وعرضت فضائية "مباشر قطر"، تقريرًا يفضح نظام تميم ومافيا بيع أسلحة الجيش في السوق السوداء بأسعار باهظة لتحقيق ثروات على حساب الجيش القطري.

وأكد التقرير أن مافيا الجيش تقوم ببيع أسلحة الجيش المتواجدة في المخازن في السوق السوداء، وباشرت جهات رقابية التفتيش على أسلحة الجيش في المخازن واكتشفوا بيع عدد كبير منها.

ولفت التقرير إلى أن نظام تميم يرسل أسلحة الجيش للعناصر الإرهابية في ليبيا وتم اكتشاف عدد كبير من السفن المحملة بالسلاح القطري متوجه إلى المليشيا الإرهابية في طرابلس.
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