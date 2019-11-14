مافيا تميم تبيع أسلحة الجيش القطري للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.. شاهد

نظام الحمدين في قطر مستمر في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، حيث يبيع أسلحة الجيش القطري للتنظيمات الإرهابية.





وعرضت فضائية "مباشر قطر"، تقريرًا يفضح نظام تميم ومافيا بيع أسلحة الجيش في السوق السوداء بأسعار باهظة لتحقيق ثروات على حساب الجيش القطري.





وأكد التقرير أن مافيا الجيش تقوم ببيع أسلحة الجيش المتواجدة في المخازن في السوق السوداء، وباشرت جهات رقابية التفتيش على أسلحة الجيش في المخازن واكتشفوا بيع عدد كبير منها.



