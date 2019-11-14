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محافظات

صنع في دمياط.. 11 مليون جنيه مبيعات معرض الآثاث

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:27 م
معرض صنع في دمياط
معرض صنع في دمياط
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى تصريح لها اليوم، أن الحصيلة النهائية للمراحل الأربعة لمعرض الأثاث "صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر قد بلغت ١١ مليون واثنين وعشرين ألف وستمائة جنيه، وذلك منذ إنطلاقه فى السادس والعشرين من سبتمبر الماضى حتى الرابع من نوفمبر الحالى

وأوضحت المحافظ مجددا أن سلسلة معارض صنع فى دمياط جاءت إنعكاسا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى و إبراز دورهم و تتويج منتجاتهم و كذلك تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة مضيفة أن المعرض بمراحله الأربعة لهذا العام قد شهد إقبالا كبيرا من الجمهور الذين أشادوا بجودة المنتجات الدمياطية.

وتوجهت محافظ دمياط بخالص الشكر الى الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات على جهودها الغير مسبوقة لدعم كافة المبادرات الخاصة بهذا القطاع الصناعى الهام وخلق فرص تسويقية جديدة لصغار الصناع بالمحافظة.
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