فيديوجراف| مابتحرمش.. أسما شريف منير تتعرض للهجوم مجددا

تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، للهجوم مجددا من قبل متابعيها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام لتداول الصور.
ونشرت أسما صورة مكتوب عليها تعليق: "لا للتنمر انهض وتحدث بقوة" وذلك ردا على هجوم المتابعين لها وسبها بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
ولاقت أسما وابلا من الإهانات والشتائم لها مجددا قال أحد المتابعين: "صراحة وحق الله انتي تستاهلي".
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
ونشرت أسما صورة مكتوب عليها تعليق: "لا للتنمر انهض وتحدث بقوة" وذلك ردا على هجوم المتابعين لها وسبها بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
ولاقت أسما وابلا من الإهانات والشتائم لها مجددا قال أحد المتابعين: "صراحة وحق الله انتي تستاهلي".
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.