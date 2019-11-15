فيديوجراف| مابتحرمش.. أسما شريف منير تتعرض للهجوم مجددا

تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، للهجوم مجددا من قبل متابعيها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام لتداول الصور.



ونشرت أسما صورة مكتوب عليها تعليق: "لا للتنمر انهض وتحدث بقوة" وذلك ردا على هجوم المتابعين لها وسبها بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.



ولاقت أسما وابلا من الإهانات والشتائم لها مجددا قال أحد المتابعين: "صراحة وحق الله انتي تستاهلي".



ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.