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فيديو جراف

فيديوجراف| مابتحرمش.. أسما شريف منير تتعرض للهجوم مجددا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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منار شعبان
تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، للهجوم مجددا من قبل متابعيها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام لتداول الصور.

ونشرت أسما صورة مكتوب عليها تعليق: "لا للتنمر انهض وتحدث بقوة" وذلك ردا على هجوم المتابعين لها وسبها بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ولاقت أسما وابلا من الإهانات والشتائم لها مجددا قال أحد المتابعين: "صراحة وحق الله انتي تستاهلي".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
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